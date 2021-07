Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 agosto: Samuel distrutto per Speranza (Di sabato 31 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 2 al 6 agosto 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Samuel ha finalmente deciso di farsi avanti con Speranza. Peccato che lei sia ancora molto presa da Vittorio, che però non vuole storie serie. Samuel scoprirà tutto per caso. Speranza è divisa tra il romanticismo di Samuel e il cinismo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 2 al 62021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?ha finalmente deciso di farsi avanti con. Peccato che lei sia ancora molto presa da Vittorio, che però non vuole storie serie.scoprirà tutto per caso.è divisa tra il romanticismo die il cinismo Articolo completo: dal blog SoloDonna

