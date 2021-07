Il tennista Novak Djokovic ha concluso le Olimpiadi senza nemmeno una medaglia (Di sabato 31 luglio 2021) Il tennista serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo, ha concluso le Olimpiadi di Tokyo senza vincere nemmeno una medaglia. Djokovic aveva già perso la possibilità di vincere la medaglia d’oro nel torneo individuale, dopo essere stato battuto venerdì in Leggi su ilpost (Di sabato 31 luglio 2021) Ilserbo, numero 1 al mondo, haledi Tokyovincereunaaveva già perso la possibilità di vincere lad’oro nel torneo individuale, dopo essere stato battuto venerdì in

Advertising

ilpost : Il tennista Novak Djokovic ha concluso le Olimpiadi senza nemmeno una medaglia - ilveggente_it : #Tokyo2020 #Djokovic perde anche la medaglia di bronzo e pure le staffe: ecco cosa ha fatto il tennista serbo al te… - VisconteLauzun : @GranFijoThe2nd @DjokerNole Non credo che il più grande tennista dell’era moderna di possa incazzare per le scemenz… - PatsLivesMatter : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic è il primo tennista a raggiungere 3 semifinali nel torneo olimpico ed eguaglia Federer in quanto a vittorie ne… - Pemberley_1985 : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic è il primo tennista a raggiungere 3 semifinali nel torneo olimpico ed eguaglia Federer in quanto a vittorie ne… -