Elon Musk voleva diventare CEO di Apple? Il miliardario e la Mela negano i rumor

Leggi su eurogamer

(Di sabato 31 luglio 2021)è uno degli imprenditori e miliardari più famosi al mondo, grazie alle performance delle sue aziende come Tesla e SpaceX. Eppure, secondo quanto riportato da alcuni giornalisti, pare che ad un certo punto fosse intenzionato aCEO di un'altra azienda:. Secondo quanto riportato da un imminente libro dedicato a Tesla, intitolato Power Play: Tesla,, and the Bet of the Century, scritto dal reporter di The Wall Street Journal, Tim Higgins,avrebbe proposto a Tim Cook, CEO di, di vendere Tesla a ...