Nuoto, risultati batterie 30 luglio Olimpiadi: show delle 4×100 miste, Paltrinieri convince nei 1500 sl (Di venerdì 30 luglio 2021) Settima giornata di batterie nell’Aquatics Centre, sede delle gare di Nuoto di queste Olimpiadi di Tokyo. Una successione di gare interessanti che vale la pena raccontare vista la presenza di tanti azzurri. Nelle heat dei 50 stile libero Lorenzo Zazzeri ha centrato il pass per le semifinali, eguagliando il suo personale di 21?86 e ottenendo un nono posto nell’overall dominato dall’americano Caeleb Dressel (21?32). Alle sua spalle si sono classificati il francese Florent Manaudou (21?65) e il greco Kristián Goloméev (21?66). Decisamente male Santo Condorelli che ha chiuso in 19ma posizione (eliminato) con il tempo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Settima giornata dinell’Aquatics Centre, sedegare didi questedi Tokyo. Una successione di gare interessanti che vale la pena raccontare vista la presenza di tanti azzurri. Nelle heat dei 50 stile libero Lorenzo Zazzeri ha centrato il pass per le semifinali, eguagliando il suo personale di 21?86 e ottenendo un nono posto nell’overall dominato dall’americano Caeleb Dressel (21?32). Alle sua spalle si sono classificati il francese Florent Manaudou (21?65) e il greco Kristián Goloméev (21?66). Decisamente male Santo Condorelli che ha chiuso in 19ma posizione (eliminato) con il tempo di ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020… - Fprime86 : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020 #Nuoto https:… - UgoBaroni : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020 #Nuoto https:… - tpwkalwayssss : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020 #Nuoto https:… - Santuz15 : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020 #Nuoto https:… -