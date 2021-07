LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Antonino Pizzolato va a caccia di una medaglia! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo le storiche medaglie di Mirko Zanni e Giorgia Bordignon, l’Italia del Sollevamento pesi tornerà in pedana quest’oggi, con Nino Pizzolato che si giocherà le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo nella categoria dei -81 kg maschili, dove l’azzurro si sta togliendo notevoli soddisfazioni. Il sollevatore siciliano è infatti reduce da due successi agli Europei di Batumi 2019 e Mosca 2021, dove è riuscito a trovare un’ottima misura, totalizzando ben 370 kg di primato italiano, anche se ai Giochi sarà tutta un’altra storia. A ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADopo le storiche medaglie di Mirko Zanni e Giorgia Bordignon, l’Italia deltornerà in pedana quest’oggi, con Ninoche si giocherà le medaglie alledinella categoria dei -81 kg maschili, dove l’azzurro si sta togliendo notevoli soddisfazioni. Il sollevatore siciliano è infatti reduce da due successi agli Europei di Batumi 2019 e Mosca 2021, dove è riuscito a trovare un’ottima misura, totalizzando ben 370 kg di primato italiano, anche se ai Giochi sarà tutta un’altra storia. A ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 8 con altri 21 titoli in palio tra triathlon, nuoto, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'ar… - _chemic4ls : comunque veramente non capisco se il sollevamento pesi che stanno dando sulla rai è una replica o è live - Mzucchiatti95 : RT @MatteoDG93: Altre due medaglie. E non è ancora finita: a breve live la finale della ginnastica artistica a squadre e Giorgia Bordignon… - MatteoDG93 : Altre due medaglie. E non è ancora finita: a breve live la finale della ginnastica artistica a squadre e Giorgia Bo… - zazoomblog : LIVE – Sollevamento pesi femminile -59 e -64 kg in DIRETTA Olimpiadi Tokyo 2020 - #Sollevamento #femminile… -