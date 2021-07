Yari e Cristel Carrisi | malumori con papà Albano | i motivi del distacco

(Di giovedì 29 luglio 2021) La storia d'amore trae Romina Power la ricordano tutti come una delle più belle del mondo dello spettacolo. Il leone di Cellino San Marco è stato sposato per trent'anni con Romina, dalla quale ha avuto 4 figli: Ylenia,Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Più tardi, dopo il divorzio, il cantante pugliese incontra una nuova partner. Si tratta di Loredana Lecciso con la quale ha avuto altri 2 figli, Jasmine eJr., detto Bido. I figli di, nati dal precedente matrimonio con Romina Power, sembrerebbero non approvare un eventuale matrimonio del cantante pugliese con Loredana Lecciso. I figli nati dal ...

Advertising

costa577 : Yari e Cristel contro il papà Albano Carrisi: faida di famiglia. Yari e Cristel contro il papà/\… bambini all’asilo… - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi: faida di famiglia. #YarieCristel contro il papà -

Ultime Notizie dalla rete : Yari Cristel

Baritalia News

contro il padre Nel corso di un'intervista, lo stessoCarrisi avrebbe proprio mostrato il suo disappunto sull' ipotetico matrimonio del padre con la sua compagna ormai da oltre 20 ...Albano Carrisi ha alle spalle un matrimonio finito male con Romina Power , cantante con la quale ha messo al mondo Ylenia,e Romina Jr, ma ne è passata di acqua sotto i ponti da quando ...Yari e Cristel sono i figli di Albano e di Romina Power. Sembrerebbe che in quest'ultimo periodo i due siano stati in forte contrasto con il cantante di Cellino San Marco. Ma per quale motivo? La ...Albano non ci sta, i figli non si toccano. Bido non merita tanta cattiveria. Il noto cantante Albano è risentito da quello che è successo ...