Uccide il vicino a coltellate | 21enne arrestato a Brunico | dietro l’omicidio spunta l’ombra del satanismo

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 29 luglio 2021) Omicidio a, in provincia di Bolzano: unavrebbe ucciso undi casa aper poi confessare il delitto dopo essersi recato in Pronto soccorso per le ferite riportate nella presunta colluttazione con la vittima, un giovane di 30 anni. Stando a quanto finora ricostruito, gli inquirenti avrebbero fatto una scoperta che insinuerebbe, tra le ipotesi al vaglio, anche quella del. Uno scenario che sarebbe stato smentito dalla famiglia del ragazzoil, ...