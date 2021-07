LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: OROOOOOO ITALIAAA!!!! IMPRESA EPICA NELLA COPPIA PESI LEGGERI FEMMINILE! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.23 Seconda posizione per la Francia, bronzo dal sapore di beffa per l’Olanda che a lungo ha comandato la gara. Quarta la Gran Bretagna, quinti gli Stati Uniti e sesta la Romania. 3.21 Una gara stupenda che le azzurre magiche hanno vinto da campionesse, con il cuore, con l’orgoglio. La prima medaglia di sempre per il Canottaggio femminile alle Olimpiadi è un OROOOOOO!!!! INCREDIBILE!! SI E’ RISCRITTA LA STORIA! 3.18 Sembravano quarte le nostre ragazze che con un colpo di reni nel finale sono riuscite a fare un capolavoro. Quanto avevamo bisogno di tornare ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.23 Seconda posizione per la Francia, bronzo dal sapore di beffa per l’Olanda che a lungo ha comandato la gara. Quarta la Gran Bretagna, quinti gli Stati Uniti e sesta la Romania. 3.21 Una gara stupenda che le azzurre magiche hanno vinto da campionesse, con il cuore, con l’orgoglio. La prima medaglia di sempre per ilfemminile alleè un!!!! INCREDIBILE!! SI E’ RISCRITTA LA STORIA! 3.18 Sembravano quarte le nostre ragazze che con un colpo di reni nel finale sono riuscite a fare un capolavoro. Quanto avevamo bisogno di tornare ad ...

