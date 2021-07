Idealista | stabili canoni affitto a luglio | ma con tendenza al ribasso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Idealista stabili

idealista.it/news

... i mercati cittadini sono piùcome testimoniano le variazioni contenute di 50 capoluoghi che oscillano tra il - 1% e l'1%. Lo studio diha evidenziato gli incrementi maggiori ad ...I prezzi sonoperchè i proprietari non sono disposti a scendere ma i budget sono più rigidi. responsabile dell'Ufficio Studi di, "I tagli immobiliari più richiesti a seconda delle ...Nel mercato delle locazioni si registrano prezzi dei canoni pressocché invariati rispetto al mese scorso (-0,2%), a 11, 4 euro/m2. Su base annua il settore segna un incremento del 5,3%, secondo l’uffi ...Il mercato delle locazioni immobiliari mostra segni di ripresa al primo semestre del 2021, come evidenziano i dati elaborati dal Team Research di CBRE Italy. Ecco i dati settore per settore.