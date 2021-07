Dj morta | “Viviana uccise Gioele e si gettò dal traliccio” | Procura chiede archiviazione

(Di giovedì 29 luglio 2021)Parisi, la deejay di 41 anni trovatal’8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia “si è uccisa lanciandosi dal” ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato il figliodi 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. Dunque, nessun duplice omicidio. Ecco perché ladi Patti (Messina), che coordina l’inchiesta sulla morte della donna e del figlio, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’. Ladi Patti (Messina), come apprende l’Adnkronos, ha ...

Advertising

QdSit : Viviana Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l'8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia 'si è uccisa lanciando… - TV7Benevento : Deejay morta: psichiatra Picozzi, 'Viviana soffriva di persecuzioni, patologia psicotica'... - TV7Benevento : Deejay morta: Procura Patti, 'nessun estraneo ha avuto un ruolo nella morte di Viviana e Giole'... - TV7Benevento : Deejay morta: Procura Patti, 'Viviana si è uccisa il giorno in cui è scomparsa'... - TV7Benevento : Deejay morta: Procura chiede l'archiviazione 'Viviana uccise Gioele e si gettò dal traliccio'(2) (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : morta Viviana

Adnkronos

... non fu un caso di omicidio:avrebbe ucciso il figlio prima di lanciarsi dal traliccio dove poi era stata ritrovatadopo qualche giorno. Leggi anche > Per gli inquirenti,Parisi ...A un anno dai fatti. Autorizza restituzione dei corpiParisi, la deejay di 41 anni trovatal'8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia "si è uccisa lanciandosi dal traliccio" ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni ...Viviana si sarebbe uccisa. E Gioele? Come è morto il piccolo ritrovato solo dopo quasi due settimane nei boschi di Caronia? “Più complessi sono risultati gli accertamenti ...Condividi questo articolo:Palermo, 29 lug. (Adnkronos) – Viviana Parisi, la donna trovata senza vita nei boschi di Caronia l’8 agosto del 2020, cinque giorni dopo la sua scomparsa insieme con il figli ...