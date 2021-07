Chelsea | presentata la nuova maglia da trasferta | domina il giallo

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il, tramite i propri canali social, ha presentato la divisa daper la stagione 2021-2022. Laè gialla con righe nere orizzontali. Di seguito il video di presentazione a ritmo di Black And Yellow di Wiz Khalifa e i primi scatti. Wiz Khalifa vibes right now #BlackAndYellow! #ItsAThing —FC (@FC) July 29, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea presentata

TUTTO mercato WEB

Dopo l'acquisto daldi Tomori, il Milan ha infatti solo uno solo slot per tesserare un ... Il mercato è lungo e tutto può cambiare rapidamente, ma al momento non è statanessuna ...... il Campione d'Europa ha il contratto in scadenza con iltra un anno, ovvero nel giugno del ... Nonostante la proposta di 20 milioni di euro più il cartellino di Martin Odegaarddai ...Il Chelsea continua la ricerca ad un nuovo attaccante ed è pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di un calciatore di primissima fascia. I Blues si sono messi in fila per i migliori gioca ..."Sorrisi e un po' di italiano: ecco Giroud": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta che ieri è stata la prima giornata di allenamento in gruppo ...