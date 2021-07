Questa bambina oggi è la regina delle estati di tutti gli italiani: chi è? (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Riconoscete Questa bambina dagli occhi azzurri e con il biberon in mano? oggi è diventata la regina indiscussa delle estati degli italiani. Riconoscete Questa bambina con i capelli corti, degli occhi azzurri color cielo, lo sguardo immerso negli occhi della persona che sta guardando ed un biberon con il beccuccio rosso in mano? Potrà sembrare Leggi su youmovies (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Riconoscetedagli occhi azzurri e con il biberon in mano?è diventata laindiscussadegli. Riconoscetecon i capelli corti, degli occhi azzurri color cielo, lo sguardo immerso negli occhi della persona che sta guardando ed un biberon con il beccuccio rosso in mano? Potrà sembrare

Advertising

sbonaccini : Tre anni fa l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna impiantò ad una donna uno sterno in titanio stampato in 3D, al… - Sefy_Styles : @pavesinj Quando c'era il progetto basato su Defenceless tuttx andavamo su omegle per dire alla gente di ascoltarla… - dRuNkallsummeer : Sono follemente innamorata di questa bambina - ClaudiaGiunti : RT @chiara_msc_: Questa foto è stupenda! La frase cucita sui calzini della piccola Kiraz 'I am the future',non so se è un caso o meno, ma… - Giovann89119717 : RT @chiara_msc_: Questa foto è stupenda! La frase cucita sui calzini della piccola Kiraz 'I am the future',non so se è un caso o meno, ma… -