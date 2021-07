Loredana Bertè sbotta | “Fake news sulla mia salute Così si screditano i giornalisti veri e onesti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 luglio 2021) “Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia. Pensate quante notizie, molto più importanti, vengono raccontate in questo modo, screditando tutti queiedche raccontano le vicende per come sono”. È nelle parole della stessa cantante quanto accaduto nei giorni scorsi:Berté si è sottoposta a un intervento chirurgico, tutto è andato per il meglio ma c’è stata la necessità di rimandare una data del tour. E lei ha voluto spiegare che tutto il sensazionalismo attorno alla suanon aveva alcuna ragione di esistere: ...