Youns El Boussetaoui, ucciso a Voghera, era malato ma non era pericoloso, dice l'avvocato (Di venerdì 23 luglio 2021) Emergono nuovi elementi sul 39enne di nazionalità marocchina morto a Voghera durante una lite con un rappresentante dell'amministrazione comunale. Pochi giorni fa, in piazza a Voghera – Pavia – un uomo di 39 anni ha perso la vita. La vittima – spiega AGI – si chiamava Youns El Boussetaoui, aveva 39 anni ed era di nazionalità marocchina. Ad ucciderlo un colpo esploso dalla pistola dell'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici, in quota Lega che, al momento si trova agli arresti domiciliari. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Da quanto emerso da una prima ...

