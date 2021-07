Xi ha paura del lupo cattivo (Di venerdì 23 luglio 2021) Giovedì a Hong Kong cinque membri di un’associazione di logopedisti sono stati arrestati con l’accusa di sedizione. L’associazione aveva di recente pubblicato tre ebook per bambini che avevano come protagonista un villaggio di pecore che tenta di tenere lontani i lupi. Secondo la nuova unità di polizia di Sicurezza nazionale i libri vogliono spiegare ai bambini il movimento democratico di Hong Kong e fomentano odio nei confronti del governo e del sistema giudiziario, con un’allegoria in stile orwelliano: i sostenitori della democrazia rappresentati dalle pecore; il governo e le autorità dai lupi. La pubblicazione di tali libri “porta odio contro il governo e l’amministrazione della ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Giovedì a Hong Kong cinque membri di un’associazione di logopedisti sono stati arrestati con l’accusa di sedizione. L’associazione aveva di recente pubblicato tre ebook per bambini che avevano come protagonista un villaggio di pecore che tenta di tenere lontani i lupi. Secondo la nuova unità di polizia di Sicurezza nazionale i libri vogliono spiegare ai bambini il movimento democratico di Hong Kong e fomentano odio nei confronti del governo e del sistema giudiziario, con un’allegoria in stile orwelliano: i sostenitori della democrazia rappresentati dalle pecore; il governo e le autorità dai lupi. La pubblicazione di tali libri “porta odio contro il governo e l’amministrazione della ...

Ultime Notizie dalla rete : paura del Vaticano e CEI costruiscono un muro contro i 'non vaccinati' ... gli assembramenti dei vaccinati diventano più pericolosi per la circolazione del virus. E oltretutto, se il vaccino è altamente efficace - come si dice - perché i vaccinati hanno paura dei non ...

Tiro con l'arco, le dichiarazioni delle azzurre prima del ranking round alle Olimpiadi di Tokyo MATTEO BISIANI (COACH): ' Sappiamo che prima di un appuntamento del genere è inutile fare ... piuttosto che lamentarsi o mettere le mani avanti per paura di fallire'. Sulla scelta della ragazza che ...

Hai paura del mare? Potresti avere questa malattia. Ed ecco com’è la tua psiche La Gazzetta dello Sport Effetti non collaterali Gentile Boh Vax, non ostile alla scienza ma frenato da dubbi più che legittimi, sarò pratico: che cosa ci guadagni a vaccinarti? Il primo vantaggio è ovvio: se prendi il vaccino, ti ammali meno di Cov ...

Scontro Lega-Draghi. Il "senza vaccino si muore" a Salvini non è piaciuto Il Carroccio in una nota: "Siamo sorpresi dalle parole del premier". Ma il green pass a breve sarà ancora più rigido ...

