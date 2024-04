Tesla - Musk convince Cina sulla guida autonom - titolo vola +10%

(Di lunedì 29 aprile 2024) New York, 29 apr. (askanews) – Il rialzo delle azioni della casa automobilisticastanno viaggiando oltre il 10%, nelle contrattazioni di premercato di lunedì, dopo che il Ceo Elonha ottenuto il permesso di utilizzare la tecnologia dia inha visitato Pechino nel fine settimana ottenendo dalle autorità cinesi la fine delle restrizioni sull’uso del software di assistenza allaa Full Self-Driving (FSD), poichè non costituisce una minaccia alla sicurezza dei dati del Paese. Sebbene le auto elettriche disiano alcuni dei veicoli più popolari in, il loro uso è stato proibito a funzionari del governo per timore di un utilizzo improprio dei dati. La casa ...

