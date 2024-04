(Di lunedì 29 aprile 2024) Ildidi accettare un accordo di cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi è responsabile della continuazione dela Gaza . Lo ha sostenuto dal segretario di Stato americano Antonynell’incontro con il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. Da qui, l’esortazione del capo della diplomazia Usa a fare tutti gli sforzi possibili per convincere il gruppo...

Le notizie di venerdì 23 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Sette Ong israeliane contro lo stop ai fondi dell’Unrwa. Wsj: « Hamas chiede la scarcerazione di 3 mila palestinesi in cambio degli ostaggi». La delegazione di Hamas guidata da Haniyeh lascia l'Egitto dopo tre giorni ... Continua a leggere>>

6.01 Il segretario di Stato americano Blinken ha parlato con il ministro israeliano membro del gabinetto di guerra Benny Gantz e con il ministro della Difesa Yoav Gallant. Il capo della diplomazia Usa "ha sottolineato l'impegno degli Usa per la sicurezza di Israele e ha discusso le misure per ... Continua a leggere>>

Tensione in Medio Oriente, blinken: “conflitto duraturo per il rifiuto di Hamas” - Il rifiuto di Hamas di accettare un accordo di cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi è responsabile della continuazione del conflitto a Gaza .

Altri 27 morti in Medio Oriente: si discute la pace ma la guerra prosegue - È ancora una volta una giornata nera segnata da altri 27 morti in Medio Oriente, quella che aggiunge altre ore di conflitto e sangue in un’area ...

Raid israeliano su Gaza e Rafah: almeno 27 morti. blinken: “Hamas decida in fretta su proposta molto generosa” - Almeno 27 palestinesi sarebbero stati uccisi, tra cui molti bambini e donne, negli attacchi israeliani notturni a Rafah e Gaza City. Lo riporta Al Jazeera. Vista l'emergenza, il segretario di Stato am ...

