(Di lunedì 29 aprile 2024) Pesaro, 29 aprile 2024 – Quali sono i controlli sulla filiera del? E’ possibile raggirali o adulterare il prodotto? L’inchiesta della Procura di Pesaro sull’azienda Fattorie Marchigiane - controllata del gruppo Tre Valli Cooperlat di Colli al Metauro, nel Pesarese - dove i Nas hanno sequestrato circa 90 tonnellate di, 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari insieme a 2,5 tonnellate di sostante sofisticanti trae acqua ossigenata ha acceso i riflettori sulla produzione e distribuzione del prodotto. Ne abbiamo parlato con Alessandro Fantini, medico veterinario specializzato in Dairy Production Medicine (medicina della produzione lattiero casearia) e consulente privato di allevamenti di bovini dae stabilimenti di produzione. Focus: La gola profonda che ha dato il via ...

soda caustica nel latte “Difficile da individuare senza analisi mirate” - L’esperto Alessandro Fantini: “Le leggi sono molto rigide e i controlli nella filiera sono tanti, ai consumatori dico: sono prodotti sicuri” ...

Sequestri alla Cooperlat partiti da causa di lavoro, interrogatori in vista per i 9 indagati - È partita da una causa di lavoro l’inchiesta giudiziaria sul gruppo Cooperlat che ha portato nei giorni scorsi a perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del Nas in vari stabilimenti in Ital ...

