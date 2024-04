LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | un’ora alla conclusion - primo Di Giannanton -o, caduta per Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU BAGNAIA 17.00al termine della giornata di. 16.57 Rientrano sul tracciato anche Morbidelli, Bastianini, Marc Marquez e Vinales. 16.54 Torna in pista Fabio Diio, mentre il suo compagno di squadra non si schioda d12ma posizione. 16.52proprio perin curva 9. Non dovrebbero esserci problemi per il vice-campione del mondo in carica. 16.50 Anche Jorgesi ripresenta sul tracciato, lo spagnolo è uno dei piloti più attivi in questo pomeriggio. 16.47 Ritorna in azione anche Pecco Bagnaia, solamente 41 i giri completati dal piemontese quest’oggi. 16.44 Morbidelli ...