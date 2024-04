De Maggio | Conte-Napoli - trattativa caldissima Pioli il piano B

(Di lunedì 29 aprile 2024) Laentra nella fase calda, secondo Walter DeAurelio De Laurentiis ha in mano anche, ritenuto ilB del. Antoniopotrebbe essere il nuovo allenatore delper la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Valter Dedurante la trasmissione “Radio Goal” su Kiss Kiss, latra l’ex ct della Nazionale italiana e il presidente Aurelio De Laurentiis è ben avviata. Le parole di DesualDeha affermato: “L’ipotesi che Antoniovada alè molto concreta. In questo ...

Antonio Conte è la prima scelta del Napoli, in trattative dal 1° febbraio. Il Bayern Monaco è interessato, ma Conte non ha dato disponibilità. Valter De Maggio , il direttore di Kiss Kiss Napoli, ha recentemente condiviso importanti aggiornamenti sulla ricerca di un nuovo allenatore per il Napoli, ...

Dalla Turchia: "Mertens avrebbe consigliato al Napoli di puntare su Okan Buruk" - Stando a quanto proviene dalla Turchia l'ex cannoniere del Napoli avrebbe dispensato un suo particolare consiglio alla società azzurra.

L'ANALISI - Monti: "Per Conte allenare i calciatori del Napoli potrebbe essere uno stimolo in più" - Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Conte non ha un contratto in essere come Pioli. La sensazione è che i ...

Conte, spiraglio Napoli: ulteriori contatti in settimana con De Laurentiis, poi… - Antonio Conte, tecnico attualmente svincolato, sarebbe il sogno di diversi club: il Napoli tenta il sorpasso definitivo alle pretendenti ...

