Perché le persone sentono i loro nomi essere chiamati nei boschi?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Mistero della Voce che Chiama: Paura o Pareidolia uditiva? Immerso nella quiete del bosco, ti sembra di udire il suono del tuo nome chiamato da qualche parte. Un’esperienza che può far rizzare i capelli sulla nuca. Ma cosa si cela dietro questo fenomeno? Elea volteparole od ilnome anche quando nessuno parla effettivamente? La Pareidolia Uditiva: Un’illusione uditiva comune La sensazione di udire voci o suoni in un fondo sonoro privo di significato è conosciuta come “pareidolia uditiva”. Questo fenomeno puòcausato da varie fonti di rumore, come ventilatori, acqua corrente, L'articolo proviene da News Nosh.