Capo Plaza annuncia il suo primo live al Forum d’Assago

Capo Plaza e la sua opinione sulla stagione attuale del Milan : tra Leao, Conte, il nuovo album e tantissime curiosità Rapper con un album in uscita, tifoso del Milan appassionato, Capo Plaza si è raccontato a Sport Week. CHI VUOLE COME ALLENATORE – «Antonio Conte. Lui saprebbe rimettere tutti in

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. Guarda al passato e sembrava acqua passata. Per strada come un soldato, c’ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra’ sta dentro da un anno, non lo ...

