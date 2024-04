Trump amico della Russia? Non proprio L’analisi di Graziosi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) I nuovi aiuti americani all’Ucraina non sarebbero probabilmente stati approvati se Donaldnon avesse dato il suo assenso. A provarlo sta lo SpeakerCamera, Mike Johnson, che ha svolto un ruolo cruciale per ottenere il via libera al pacchetto. Inizialmente scettico,Johnson si è man mano mostrato più aperturista, fino a diventare il principale sostenitore del provvedimento. Ebbene, da questo punto di vista, vanno sottolineati alcuni elementi. Innanzitutto Johnson è storicamente assai vicino all’ex presidente repubblicano: non a caso, a novembre scorso aveva dato il suo endorsement alla corsa presidenziale dello stesso. In secondo luogo,per la sua posizione progressivamente filo-ucraina, lo Speaker, a fine marzo, era stato attaccato dall’alaista ...