Siete sicuri di saper usare il tapis roulant in modo corretto? In tanti fatto lo stesso errore | il video di una personal trainer è virale ma non tutti sono d’accordo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)di allenarvi bene su? Secondo la tiktoker Ellen (@larsonellen) molti frequentatori di palestre usano male l’attrezzo rischiando di danneggiarlo e di vanificare la pratica sportiva. Ellen vive a Minneapolis e sul social ha raccontato: “Molti mettono una pendenza alta, ad esempio 10, e si tengono al sostegno. È davvero sconcertante per me: ciallenatori dappertutto per dare suggerimenti ma non dicono alle persone di non fare così”. Secondo latendosi con le mani al manubrio si rischia non solo di rovinare il nastro ma, appunto, di vanificare l’allenamento. Unico caso in cui va bene tenersi è quando si è avuto un infortunio o si è alle prese con particolari condizioni fisiche. Molti i commenti al: ...