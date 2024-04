A Pisa c’era più gente che a Milano? Alessandro Bastoni risponde alla provocazione di Moscardelli | Si sbagliava - siete più belli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nella giornata di festa per il ventesimo scudetto dell’Inter c’è stato spazio per striscioni decisamente provocatori, come quello di Dumfries stile GTA 5, ma anche per battute puramente goliardiche. Per esempio quella di, che ha risposto a una vecchia frase di Davide, l’ex calciatore dbarba vichinga, prendendosi tutto l’affetto del pubblico. Tutto nasce da qui:, detto “Il Mosca”, aveva pizzicato i tifosi dell’Inter durante una trasmissione su Tv Play lo scorso 25 aprile, commentando con ironia il raduno del popolo nerazzurro dopo la vittoria nel derby con il Milan: “Se andate a rivedere il video di quando ho vinto il campionato di Serie C con il, vedrete che in piazzapiù“. A differenza ...