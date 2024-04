Le sorelle rodriguez alla presentazione di Celebrity Hunted: Belén in minigonna, Cecilia in bermuda - Gambe in primo piano per Belén rodriguez alla presentazione di Celebrity Hunted, dove ha sfoggiato una creazione firmata Cult Gaia, brand fondato da Jasmin Larian. Il modello Gabby è una ...

Continua a leggere>>

Riviera Film Festival dal 7 al 12 maggio: tra i 'big' Raoul Bova, Belen rodriguez e Michela Giraud - Ricco panorama di ospiti a Sestri Levante, oltre ai preannunciati Susan Sarandon e Andrew Dominik, presidente della giuria al Riff, ma anche Ambra Angiolini, Martina Stella, Nicolas Maupas ...

Continua a leggere>>

Belen torna a mostrarsi felice sui social è déjà vu che pochi le perdonano - Nuove foto, nuova vita, nuovo amore per Belen rodriguez che torna a mostrarsi felice sui social ma ormai non le si perdona più nulla ...

Continua a leggere>>