Advertising

osmanking401 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Finta, controllo e tiro: che spettacolo #Kessie! Guarda il gol contro l'Arabia - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Finta, controllo e tiro: che spettacolo #Kessie! Guarda il gol contro l'Arabia - Gazzetta_it : VIDEO Finta, controllo e tiro: che spettacolo #Kessie! Guarda il gol contro l'Arabia - AleMora_Voice : @_Facezia_ @Agenzia_Ansa Fanno finta di niente perché nei discobar non c’è controllo, non entri con il greenpass pe… - _Facezia_ : @AleMora_Voice @Agenzia_Ansa Mi riferivo all tue parole: 'ma forse al governo, preferiscono far finta di niente e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Finta controllo

La Voce di Venezia

Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, ha segnato il gol decisivo nella vittoria per 2 - 1 della Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita nella gara della prima giornata del girone D del torneo di ...Leggiamo ormai quasi quotidianamente di denunce, sequestri e altro, il fenomeno va messo sottoe non si può più farche non esista. Così come non possiamo lasciare nel pieno stato di ...Il piano, neanche tanto originale nella sua dinamica, è fallito: è sceso con il monopattino in mano rubato in treno dove poco prima era stato vista ...Erano da poco passate le 20 di lunedì scorso in un albergo in zona Borgo Vittoria quando un addetto alla reception ha notato un vigilantes.