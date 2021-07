Sblocco dei licenziamenti: chiude anche la Timken di Villa Carcina, licenziati tutti i 106 dipendenti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua l’emorragia di posti di lavoro in Italia dopo lo Sblocco dei licenziamenti voluto dal Governo guidato da Mario Draghi: anche la Timken Company, multinazionale statunitense attiva nella produzione di componentistica per il settore automotive, ha deciso di chiudere il proprio impianto di Villa Carcina, in provincia di Brescia, con il conseguente licenziamento di 106 lavoratori, che da lunedì 19 luglio sono in sciopero e presidio permanente. La notizia segue la chiusura della Rotork Gears di Cusago, a Milano; della Gianetti Ruote, in Brianza; e della Gkn di Campi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua l’emorragia di posti di lavoro in Italia dopo lodeivoluto dal Governo guidato da Mario Draghi:laCompany, multinazionale statunitense attiva nella produzione di componentistica per il settore automotive, ha deciso dire il proprio impianto di, in provincia di Brescia, con il conseguente licenziamento di 106 lavoratori, che da lunedì 19 luglio sono in sciopero e presidio permanente. La notizia segue la chiusura della Rotork Gears di Cusago, a Milano; della Gianetti Ruote, in Brianza; e della Gkn di Campi ...

