Vaccinazioni | il dato aggiornato nel report della Regione

La Regione ha comunicato i dati relativi alle Vaccinazioni aggiornati alle ore 12 di oggi, 18 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.840.550 cittadini. Di questi 725.820 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.566.370.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni dato Da emergenza - Covid a emergenza sociale il passo è breve ...situazione dei braccianti è peggiorata col Covid e che l'esclusione dei migranti dalle vaccinazioni ... Forse il dato più preoccupante è legato a quelle 132.717 persone che negli ultimi sei mesi si sono ...

Lazio, nuovo open day over 40 sabato e domenica 22 - 23 maggio. Seconda dose ad agosto Dalle 24 di ieri, lunedì 17 maggio, nel Lazio sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per ... L'Agenzia europea del farmaco 'Ema non ha posto restrizioni per età, mentre Aifa ha solo dato un'...

I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia Il Post Biagio Conte si vaccina, “Fatelo tutti così usciamo dalla pandemia” (VIDEO) “Ringrazio tutti per avere iniziato le vaccinazioni anche nei luoghi dove ci sono tanti poveri che spesso non hanno voce – dice Biagio Conte – Io invito tutti a vaccinarsi perché questo semplice gesto ...

Gli Usa donano 80 milioni di vaccini: ma a chi andranno? Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti doneranno 20 milioni delle loro dosi in eccesso di Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson: si andranno così a sommare ai 60 milioni di vaccini AstraZeneca prom ...

