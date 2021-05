Positiva al Covid scappa da Roma per evitare arresto: fermata donna di Pagani (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Per sfuggire all’arresto, Positiva al Covid 19, viola l’isolamento fiduciario, scappa da Roma e si rifugia in Toscana. Per questo una donna di 44 anni è stata arrestata dalla Polizia che l’ha rintraccia su un treno proveniente da Firenze. Lei e suo marito, 50 anni, erano destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: sei gli anni di reclusione che i due coniugi, entrambi originari di Pagani in Campania, dovevano scontare per il reato di estorsione commessa in concorso. Incaricati dell’esecuzione del provvedimento gli agenti del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco che hanno rintracciato ed arrestato prima il marito, il 29 marzo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Per sfuggire all’al19, viola l’isolamento fiduciario,dae si rifugia in Toscana. Per questo unadi 44 anni è stata arrestata dalla Polizia che l’ha rintraccia su un treno proveniente da Firenze. Lei e suo marito, 50 anni, erano destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: sei gli anni di reclusione che i due coniugi, entrambi originari diin Campania, dovevano scontare per il reato di estorsione commessa in concorso. Incaricati dell’esecuzione del provvedimento gli agenti del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco che hanno rintracciato ed arrestato prima il marito, il 29 marzo ...

