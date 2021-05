Malta rifiuta la Ong tedesca, ora la Sea Eye fa rotta sull’Italia con 440 migranti (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo essere stata rifiutata da Malta, la Sea Eye 4 fa rotta verso l’Italia. La nave battente bandiera tedesca ha a bordo 400 persone e ha effettuato sei trasbordi nel Mediterraneo nelle ultime ore. Come spiega Il Giornale, “nessuno dei recuperi è stato effettuato in zona Sar italiana ma la nave della Ong tedesca ora chiede che la Guardia Costiera prenda il controllo del coordinamento”. Dopo che la Germania è stata richiamata alle sue responsabilità, in quanto Stato di bandiera della Sea Eye 4, non c’è stato nessun impegno da parte dello Stato della Merkel.



“Malta ha respinto la richiesta di porto sicuro per #SEAEYE4 e invoca la responsabilità con lo Stato di bandiera e il porto di origine di Ratisbona. Stiamo ora raggiungendo la zona Sar italiana e chiediamo urgentemente alla ... Leggi su ilparagone (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo essere statata da, la Sea Eye 4 faverso l’Italia. La nave battente bandieraha a bordo 400 persone e ha effettuato sei trasbordi nel Mediterraneo nelle ultime ore. Come spiega Il Giornale, “nessuno dei recuperi è stato effettuato in zona Sar italiana ma la nave della Ongora chiede che la Guardia Costiera prenda il controllo del coordinamento”. Dopo che la Germania è stata richiamata alle sue responsabilità, in quanto Stato di bandiera della Sea Eye 4, non c’è stato nessun impegno da parte dello Stato della Merkel.ha respinto la richiesta di porto sicuro per #SEAEYE4 e invoca la responsabilità con lo Stato di bandiera e il porto di origine di Ratisbona. Stiamo ora raggiungendo la zona Sar italiana e chiediamo urgentemente alla ...

