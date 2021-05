“Ma chi me lo fa fare?”. Il "peso" che diamo al lavoro è diverso (e per questo cambiamo) (Di martedì 18 maggio 2021) La notifica delle mail è sempre attiva, il cellulare per ricevere chiamate di lavoro è disponibile 24 ore su 24. Le richieste possono arrivare anche all’ultimo minuto, all’ora di cena, nel weekend, mentre sei già pronto per uscire. La risposta è sempre “sì, ci sono”. Ok, lo faccio. Passa un’altra domenica al computer, i raggi del sole filtrano dalla finestra e te ne accorgi con fastidio. Un po’ perché ti impediscono di vedere bene lo schermo, un po’ perché è una bella giornata e la trascorrerai chiuso in casa, un po’ perché continuano ad arrivarti foto dei tuoi amici al mare, quelli a cui hai detto di nuovo di no, perché “devo lavorare”. Te la sei sempre data una risposta alla domanda “ma chi me lo fa fare?”. Eppure adesso non la trovi più così convincente. A un anno dallo scoppio della pandemia, l’emergenza sembra aver riscritto la gerarchia delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) La notifica delle mail è sempre attiva, il cellulare per ricevere chiamate diè disponibile 24 ore su 24. Le richieste possono arrivare anche all’ultimo minuto, all’ora di cena, nel weekend, mentre sei già pronto per uscire. La risposta è sempre “sì, ci sono”. Ok, lo faccio. Passa un’altra domenica al computer, i raggi del sole filtrano dalla finestra e te ne accorgi con fastidio. Un po’ perché ti impediscono di vedere bene lo schermo, un po’ perché è una bella giornata e la trascorrerai chiuso in casa, un po’ perché continuano ad arrivarti foto dei tuoi amici al mare, quelli a cui hai detto di nuovo di no, perché “devo lavorare”. Te la sei sempre data una risposta alla domanda “ma chi me lo fa?”. Eppure adesso non la trovi più così convincente. A un anno dallo scoppio della pandemia, l’emergenza sembra aver riscritto la gerarchia delle ...

