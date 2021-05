La terza dose del vaccino contro il coronavirus

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 maggio 2021) Unadianti-Covid “è assolutamente ragionevole che debba essere fatta”. Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). Locatelli ha parlato in audizione presso la 12esima Commissione Igiene e Sanità del Senato sulle modalità di somministrazione dei vaccini anti-Covid a mRna. Secondo Locatelli “non è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione. La spiegazione è che i tempi di osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. È ragionevole pensare che si vada dai 10 mesi in su, cioè per 10 mesi dovrebbe mantenersi la capacità protettiva dei soggetti vaccinati, ma è anche possibile che questo intervallo temporale venga prolungato”. Intanto una ricerca dell’University College di Londra ...