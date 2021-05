Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di martedì 18 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a martedì 18 maggio 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, una delle zone più a rischio del nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 598 nuovi contagi, 30 morti, 1.910 guariti, 13.029 tamponi molecolari, 96 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.118 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a182021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più a rischio del nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 598 nuovi, 30, 1.910, 13.029 tamponi molecolari, 96 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.118 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Campania - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Campania - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, cala ancora la curva dei contagi in Campania - occhio_notizie : Covid Campania, il bollettino di oggi, 18 maggio: 598 nuovi casi e 30 morti - dariocurcio5 : #Campania #vaccinazioni Bollettino giornaliero Ucr. Somministrazioni totali effettuate 2.566.370 I dosi 1.840.550 II dosi 725.820 -