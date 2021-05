Atalanta, test rapidi pre-partita: boom di tamponi nella farmacia del centro (Di martedì 18 maggio 2021) Cresce l’emozione per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus di mercoledì 19 maggio. Una partita da vivere con entusiasmo e gioia per i pochi fortunati che si sono accaparrati i biglietti, senza però dimenticare la sicurezza e le accortezze sanitarie richieste dal periodo che stiamo vivendo. Per garantire il rispetto delle procedure d’ingresso dei supporter, la Lega di Serie A utilizza dell’App gratuita “Mitiga”, per accedere allo stadio sarà quindi obbligatorio attenersi a diverse indicazioni: scaricare l’applicazione “Mitiga” e registrarsi, confermare l’autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 ed effettuare un tampone 48 ore prima della partita, esclusivamente presso uno dei centri convenzionati “Mitiga” che è possibile trovare sul sito dell’app stessa. Al momento della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Cresce l’emozione per la finale di Coppa Italia trae Juventus di mercoledì 19 maggio. Unada vivere con entusiasmo e gioia per i pochi fortunati che si sono accaparrati i biglietti, senza però dimenticare la sicurezza e le accortezze sanitarie richieste dal periodo che stiamo vivendo. Per garantire il rispetto delle procedure d’ingresso dei supporter, la Lega di Serie A utilizza dell’App gratuita “Mitiga”, per accedere allo stadio sarà quindi obbligatorio attenersi a diverse indicazioni: scaricare l’applicazione “Mitiga” e registrarsi, confermare l’autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 ed effettuare un tampone 48 ore prima della, esclusivamente presso uno dei centri convenzionati “Mitiga” che è possibile trovare sul sito dell’app stessa. Al momento della ...

