Venezia-Lecce | Corini | “Spinta degli esterni ottima | testa al ritorno Infortuni? Rispondo così”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Eugeniocrede ancora nella finale playoff di Serie B.Il tecnico delè stato molto chiaro al termine della semifinale d'andata contro il. La compagine salentina è stata sconfitta con il punteggio di 1-0, svantaggio parziale non proibitivo per la sfida diche si giocherà tra tre giorni al 'Via del Mare'.Serie B,1-0: Forte regala il trionfo ai veneti,punta ilL'ex centrocampista ne è consapevole, come anche dichiarato da lui stesso nel post gara. Intervistato in esclusiva ai microfoni di DAZN, infatti,ha ribadito come la sua formazione sia riuscita - nonostante il punteggio finale - a mettere in difficoltà il, lasciando ben sperare i suoi ...

Ilperde aper 1 - 0, giovedì dalle 18,30 avrà bisogno di vincere con un gol di scarto per raggiungere la finale playoff. Non ci saranno i tempi supplementari, a differenza del turno ...batte1 - 0 (0 - 0) nella partita d'andata delle semifinali dei playoff del campionato di serie B, disputata allo stadio Penzo di. In gol Forte al 2' st. La partita di ritorno si ...Tre giorni per preparare la gara di ritorno. Un solo gol basterebbe al Lecce per passare in finale; poiché, a parità di reti, si qualifica la squadra con il ...No. Così non va. Il passivo striminzito sta stretto ai veneti e paradossalmente va bene ai salentini. Il Lecce ha iniziato i play off in terra veneta con troppa accortezza e prudenza, forse anche con ...