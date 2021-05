Italia Viva elogia la giornata contro l’omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – . Esattamente. Così sulla sua pagina Facebook l’onorevole Maria Elena Boschi (foto), presidente dei Deputati di Italia Viva, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia che si celebra oggi, 17 maggio: “contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. L’amore non conosce parole d’odio e merita L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Italia Viva valuta gli effetti del Decreto di Conte Polemica per un articolo di Travaglio sulla Bellanova Bellanova soddisfatta per la calendarizzazione del ddl Zan Zingaretti plaude alla calendarizzazione del ddl Zan Gelmini esulta per il Pnrr Boschi dice sì alla modifica dell’orario del ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – . Esattamente. Così sulla sua pagina Facebook l’onorevole Maria Elena Boschi (foto), presidente dei Deputati di, in occasione dellainternazionaleche si celebra oggi, 17 maggio: “, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. L’amore non conosce parole d’odio e merita L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::valuta gli effetti del Decreto di Conte Polemica per un articolo di Travaglio sulla Bellanova Bellanova soddisfatta per la calendarizzazione del ddl Zan Zingaretti plaude alla calendarizzazione del ddl Zan Gelmini esulta per il Pnrr Boschi dice sì alla modifica dell’orario del ...

