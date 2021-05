Il documentario sulla “Sfinge” Alida Valli, la prima attrice italiana a stregare Hollywood (Di lunedì 17 maggio 2021) Alida Maria Altenburger von Marckenstein und Frauenberg, in arte Alida Valli: 101 film, morta nel 2006 a 84 anni. È stata la prima diva italiana chiamata a Hollywood: prima di Sophia Loren e le altre che trovate nella gallery sotto. Foto Getty È nei cinema dal 17 maggio il documentario Alida di Mimmo Verdesca. “Per la prima volta sullo schermo la vita di una leggenda del Cinema. Musa di Visconti, Hitchcock, Bertolucci, Welles, Pasolini. E di milioni di spettatori: Alida Valli”. Lo dice la presentazione degli autori. Noi aggiungiamo: non perdetelo. Il manifesto di Alida, il documentario di Mimmo Verdesca dedicato ad Alida Vali. Esce ... Leggi su amica (Di lunedì 17 maggio 2021)Maria Altenburger von Marckenstein und Frauenberg, in arte: 101 film, morta nel 2006 a 84 anni. È stata ladivachiamata adi Sophia Loren e le altre che trovate nella gallery sotto. Foto Getty È nei cinema dal 17 maggio ildi Mimmo Verdesca. “Per lavolta sullo schermo la vita di una leggenda del Cinema. Musa di Visconti, Hitchcock, Bertolucci, Welles, Pasolini. E di milioni di spettatori:”. Lo dice la presentazione degli autori. Noi aggiungiamo: non perdetelo. Il manifesto di, ildi Mimmo Verdesca dedicato adVali. Esce ...

Il documentario su Alida Valli: la diva che conquistò Hollywood e difese la sua indipendenza ... il documentario diretto da Mimmo Verdesca presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ... ma questo la dice lunga sulla voglia di Valli di smitizzare sé stessa, sparigliare le carte senza ...

