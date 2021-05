Fininvest esce da Mediobanca | ceduto il 2% per 174 milioni di euro

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il gruppohal'intera partecipazione detenuta in, pari a 17.713.785 azioni, che corrispondono al 2% circa del capitale, per un controvalore di 174di. L'...

Advertising

ImpieriFilippo : RT @Corriere: Mediobanca, Fininvest esce. La famiglia Berlusconi vende il 2% (a 174 milioni di euro) - Corriere : Mediobanca, Fininvest esce. La famiglia Berlusconi vende il 2% (a 174 milioni di euro) - genovesergio76 : RT @LaStampa: Berlusconi esce da Mediobanca, Fininvest cede il suo 2% per 174 milioni di euro - LaStampa : Berlusconi esce da Mediobanca, Fininvest cede il suo 2% per 174 milioni di euro - ferrante_pie : RT @MilanoFinanza: Fininvest esce da Mediobanca -

Ultime Notizie dalla rete : Fininvest esce

Il gruppoha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Mediobanca , pari a 17.713.785 azioni, che corrispondono al 2% circa del capitale, per un controvalore di 174 milioni di euro . L'operazione, si ...Quel filone è congelato perché l'ex premier entra eddall'ospedale San Raffaele per gli ... All Iberian, il caso Lentini - Milan, il processo sui Bilanci1988 " 1992, quello sul ...La holding della famiglia Berlusconi ha ceduto l'intera partecipazione del 2% incassando 174 milioni senza plusvalenza. Unicredit ha collocato la quota in borsa. Una decisione che arriva in un momento ...La holding della famiglia Berlusconi era entrata nel 2007 a Piazzetta Cuccia. L’addio segue una logica di «razionalizzazione e ribilanciamento del portafoglio di investimenti finanziari» ...