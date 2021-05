'Truffa da 7 milioni al parlamento Ue'. Marine Le Pen nei guai a un anno dalle elezioni

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 maggio 2021) A meno di unprossimepresidenziali, lo spettro degli impieghi fittizi aleuropeo del Rassemblement National torna a togliere il sonno aLe Pen. A far riemergere l’inchiesta lanciata nel 2015 ci ha pensato oggi il settimanale Le Journal du Dimanche, che ha pubblicato in esclusiva il rapporto finale dell’Ufficio della lotta alla corruzione e alle infrazioni finanziarie e fiscali (Oclciff). Secondo gli inquirenti, il partito di estrema destra francese avrebbe messo in piedi un sistema “fraudolento di sottrazione di fondi europei a suo profitto”. In altre parole, i fondi concessi da Bruxelles agli europarlamentari per stipendiare i propri assistenti sarebbero stati impiegati dal partito di estrema destra per coprire funzioni nazionali. Un meccanismo lanciato in ...