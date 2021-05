Kasia Smutniak su Domina: “Per vincere in politica non conta il sesso, ma poker face e disciplina” (Di domenica 16 maggio 2021) L'intervista video a Kasia Smutniak, protagonista della serie originale Sky Domina, in cui è Livia Drusilla, moglie dell'imperatore romano Augusto. Dal 14 maggio è su Sky Domina, serie in otto episodi creata da Simon Burke, che racconta la vita privata e politica di Livia Drusilla, nobildonna romana moglie in seconde nozze dell'imperatore Augusto. A interpretarla è Kasia Smutniak, che recita in inglese in una produzione internazionale di Sky Studios, Fifty Fathoms e Albert Sustainable Production. Educata dal padre Livio Druso (Liam Cunningham, Ser Davos in Game of Thrones) come se fosse un uomo, la giovane Livia (Nadia Parkes nei primi due episodi) capisce fin da subito quali sono le regole del potere. Dalle prime rovinose nozze con Tiberio Claudio ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021) L'intervista video a, protagonista della serie originale Sky, in cui è Livia Drusilla, moglie dell'imperatore romano Augusto. Dal 14 maggio è su Sky, serie in otto episodi creata da Simon Burke, che racla vita privata edi Livia Drusilla, nobildonna romana moglie in seconde nozze dell'imperatore Augusto. A interpretarla è, che recita in inglese in una produzione internazionale di Sky Studios, Fifty Fathoms e Albert Sustainable Production. Educata dal padre Livio Druso (Liam Cunningham, Ser Davos in Game of Thrones) come se fosse un uomo, la giovane Livia (Nadia Parkes nei primi due episodi) capisce fin da subito quali sono le regole del potere. Dalle prime rovinose nozze con Tiberio Claudio ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Kasia Smutniak su Domina: “Per vincere in politica non conta il sesso, ma poker face e disciplina”… - BeaVolina : mi dovete spiegare perché non guardate #DominaSkyOriginal ..é bellissima, per una volta la vera protagonista che ha… - manuela_pisani : RT @SkyTG24: Domina, in arrivo su Sky e NOW il 14 maggio la serie tv con Kasia Smutniak - rotovisor : @martaottaviani Ah peccato. Una chance però a Kasia Smutniak voglio darla. - Nexus87218638 : RT @la_fede81: Le interviste a Kasia Smutniak, i meravigliosi monologhi di Antonella Attili sono solo alcuni esempi dell'impegno di @welike… -