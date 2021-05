Si dichiarano donne per entrare nelle quote rosa (Di sabato 15 maggio 2021) I 18 candidati, con una semplice autocertificazione, hanno ottenuto la rettifica dei loro dati registrati nelle liste elettorali Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 maggio 2021) I 18 candidati, con una semplice autocertificazione, hanno ottenuto la rettifica dei loro dati registratiliste elettorali

Ultime Notizie dalla rete : dichiarano donne Messico, si dichiarano donne per entrare nelle quote rosa ... allo scopo di farsi registrare non più come uomini, ma come donne. I candidati hanno così mentito sulla propria natura per ovviare all'obbligo, a carico di ogni partito, di mantenere un equilibrio ...

