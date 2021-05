Pentathlon: Alice Sotero ottiene la certezza aritmetica del pass olimpico (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

sportface2016 : #Pentathlon, Alice #Sotero conquista il pass per i Giochi Olimpici di #Tokyo2020 - TV7Benevento : Pentathlon: Alice Sotero ottiene la certezza aritmetica del pass olimpico... - ASTI_News : Settimo posto per Alice Sotero nella finale di Coppa del Mondo di Pentathlon Moderno - sportasti : Settimo posto per Alice Sotero nella finale di Coppa del Mondo di Pentathlon Moderno -