Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme, la reazione dell’ex moglie Jennifer Garner (Di sabato 15 maggio 2021) Jennifer Garner reagisce alla love story fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’ex moglie del divo di Hollywood ha commentato la storia d’amore fra la popstar e l’attore, arrivata dopo l’addio di JLo ad Alexander Rodriguez. La vita sentimentale della cantante sembra arrivata a una svolta: prima la scelta di annullare le nozze con l’ex campione di baseball, poi la rottura e infine il ritorno di fiamma con uno dei suoi più grandi amori. Jennifer Lopez e Ben Affleck, secondo alcune fonti, avrebbero partecipato insieme al Vax Live – evento in cui era presente anche il principe Harry – in seguito sarebbero volati in Montana per un week end d’amore. La relazione fra JLo e ... Leggi su dilei (Di sabato 15 maggio 2021)reagisce alla love story frae Ben. L’exdel divo di Hollywood ha commentato la storia d’amore fra la popstar e l’attore, arrivata dopo l’addio di JLo ad Alexander Rodriguez. La vita sentimentale della cantante sembra arrivata a una svolta: prima la scelta di annullare le nozze con l’ex campione di baseball, poi la rottura e infine il ritorno di fiamma con uno dei suoi più grandi amori.e Ben, secondo alcune fonti, avrebbero partecipatoal Vax Live – evento in cui era presente anche il principe Harry – in seguito sarebbero volati in Montana per un week end d’amore. La relazione fra JLo e ...

