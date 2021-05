Boxe: Giovanni De Carolis non demorde e vuole l’Europeo dei supermedi contro Lerrone Richards (Di sabato 15 maggio 2021) Giovanni De Carolis, questa sera, avrà tutto contro la propria parte. Si troverà in territorio britannico, e precisamente a Manchester, per di più proprio sfidando un pugile che per bandiera ha la Union Jack. Sarà Lerrone Richards, classe ’92 con 14 vittorie in altrettanti combattimenti, a contendergli la cintura europea dei pesi supermedi. Guarda in streaming live De Carolis-Richards su DAZN La sfida odierna è stata preceduta dalla cerimonia del peso di ieri, con De Carolis che ha fatto segnare 76.050 chili e Richards che si è invece assestato a 76. Il pugile italiano ha forse l’ultima grande occasione della carriera, ora che le candeline spente sono 36 e, in ogni caso, di soddisfazioni ce ne sono già state tante in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)De, questa sera, avrà tuttola propria parte. Si troverà in territorio britannico, e precisamente a Manchester, per di più proprio sfidando un pugile che per bandiera ha la Union Jack. Sarà, classe ’92 con 14 vittorie in altrettanti combattimenti, a contendergli la cintura europea dei pesi. Guarda in streaming live Desu DAZN La sfida odierna è stata preceduta dalla cerimonia del peso di ieri, con Deche ha fatto segnare 76.050 chili eche si è invece assestato a 76. Il pugile italiano ha forse l’ultima grande occasione della carriera, ora che le candeline spente sono 36 e, in ogni caso, di soddisfazioni ce ne sono già state tante in ...

