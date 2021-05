Berlusconi, tornato in piena forma, ha lasciato poco fa l’ospedale San Raffaele di Milano (Di sabato 15 maggio 2021) Nonostante le ripetute rassicurazioni da parte del suo entourage, da qualche giorno iniziavano però a girare notizie contrastanti sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, come risaputo, nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, pochi giorni dopo esser stato dimesso. Poche ore fa l’agenzia di stampa AdnKronos, documentandolo con una eloquente foto, ha invece battuto la notizia che il Cavaliere ha lasciato la struttura ospedaliera apparentemente in forma. Ghribi: “Ci siano congratulati con lui per la piena remissione e la ritrovata forma” Il ricovero sarebbe stato ‘precauzionale’, a seguito di alcuni strascichi seguiti dall’infezione di coronavirus, comunque superata. A confermare la forma ritrovata del leader di ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) Nonostante le ripetute rassicurazioni da parte del suo entourage, da qualche giorno iniziavano però a girare notizie contrastanti sullo stato di salute di Silvio, come risaputo, nuovamente ricoverato alSandi, pochi giorni dopo esser stato dimesso. Poche ore fa l’agenzia di stampa AdnKronos, documentandolo con una eloquente foto, ha invece battuto la notizia che il Cavaliere hala struttura ospedaliera apparentemente in. Ghribi: “Ci siano congratulati con lui per laremissione e la ritrovata” Il ricovero sarebbe stato ‘precauzionale’, a seguito di alcuni strascichi seguiti dall’infezione di coronavirus, comunque superata. A confermare laritrovata del leader di ...

