Vaccino Covid | Lombardia apre a fascia 16-29 anni dal 2 giugno

(Adnkronos) - Vaccino anti-Covid in Lombardia per i ragazzi dai 16 ai 29 anni a partire dal 2 giugno. Lo fa sapere Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale per la Regione Lombardia, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. C'è inoltre l'ipotesi di aprire il 27 maggio a fascia 30-39 anni, mentre per quanto riguarda i 40enni si parte il 20 maggio. Questo il piano delle vaccinazioni nella Regione. "Il 2 giugno, non casualmente abbiamo scelto il giorno della festa della Repubblica, abbiamo la soddisfazione di poter dire che apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo che possano ricevere la prima dose prima di andare in vacanza", ha ...

