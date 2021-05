Sileri: 'Ci siamo, nelle prossime settimane nuove riaperture' (Di venerdì 14 maggio 2021) La gente continua a chiedersi quando sarà possibile mangiare ai ristoranti al chiuso a pranzo e a cena e Pierpaolo Sileri, ospite di 'Un Giorno da Pecora' (a Rai Radio1) ha provato a dare una risposta. Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021) La gente continua a chiedersi quando sarà possibile mangiare ai ristoranti al chiuso a pranzo e a cena e Pierpaolo, ospite di 'Un Giorno da Pecora' (a Rai Radio1) ha provato a dare una risposta.

