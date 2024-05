Torturato dalla polizia Usa? Gli sciacalli di sinistra toccano il fondo | come usano Matteo contro il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Arrestato, pestato e incaprettato per 13 minutidi Miami. La vicenda è quella, terribile, diFalcinelli, 25enne e nostro connazionale che ha subito questo agghiacciante trattamento in seguito a un arresto avvenuto nella notte tra il 24 e 25 aprile scorsi, arresto avvenuto in uno strip-club doveva aveva perso i suoi telefoni, situazione che rischiò di sfuggire di mano (qui la cronaca completa)., insomma, cosìmostra il terribile video in cui lo si sente urlare a squarciagola e implorare pietà diffuso in esclusiva dal Quotidiano Nazionale. In seguito al rilascio, avvenuto due giorni dopo, Falcinelli fu ricoverato in ospedale per le ferite, dunque in una struttura psichiatrica perché ha tentato il suicidio. La madre, disperata, ha affermato che "la vita di mio figlio è ...