Misterbianco - agguato al centro della città | arrestato 76enne per tentato omicidio

(Di domenica 5 maggio 2024) Pubblicato il 5 Maggio, 2024 A conclusione di complesse e articolate indagini, i CarabinieriCompagnia di Catania Fontanarossa, nel giro di poche ore, hanno fatto luce su un grave fatto di sangue verificatosi ieri – 4 maggio – in pieno pomeriggio neldi, che si è concluso con l’in flagranza di undel posto con pregiudizi di polizia risalenti nel tempo, che dovrà rispondere delle accuse di “” e di “porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo”. La vittima, un suo conoscente concittadino 55enne pregiudicato, colpito da 3 colpi di pistola agli arti inferiori e superiori, attualmente ricoverato presso l’ospedale San Marco di Catania, fuori pericolo di vita. I fatti da cui trae origine l’efferato evento ...

